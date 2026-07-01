Advierten que Movadef impulsa marchas y paro convocados para julio

El coronel en situación de retiro y exintegrante de la Dircote, Max Anhuamán, advirtió que las movilizaciones convocadas para julio estarían siendo impulsadas por organizaciones que, según afirmó, mantienen vínculos con el Movadef. Durante una entrevista, señaló que tuvo conocimiento de un comunicado difundido por Fenatep y sostuvo que este gremio está ligado al Conare-SUT y al Movadef.

Pide fortalecer la inteligencia preventiva

Anhuamán sostuvo que el Estado debe reforzar las labores de inteligencia para anticiparse a posibles hechos de violencia durante las manifestaciones. En ese sentido, indicó que el trabajo debe ser preventivo y no reactivo, con el objetivo de identificar riesgos y evitar que se generen escenarios de conflicto.

Asimismo, afirmó que la Policía Nacional tendría identificados algunos puntos donde podrían registrarse bloqueos de vías, como parte de un plan que, según dijo, no sería reciente. Agregó que el monitoreo de estas convocatorias debe realizarse en coordinación con los organismos de inteligencia y el Ministerio Público.

Finalmente, el exoficial expresó su respaldo a fortalecer las capacidades de la Policía Nacional mediante labores de inteligencia y mayor especialización. También consideró necesario dotar de más herramientas a las fuerzas del orden para enfrentar la criminalidad y prevenir actos que pongan en riesgo la seguridad nacional.