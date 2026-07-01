Empresas evalúan medidas ante un posible fenómeno 'El Niño' de fuerte intensidad

Representantes del sector empresarial vienen adoptando medidas de prevención ante un posible Fenómeno de El Niño de fuerte intensidad, cuyo impacto podría afectar actividades como el transporte, la pesca y la agricultura. Entre las principales preocupaciones figuran el bloqueo de carreteras, las inundaciones y la paralización de actividades productivas.

El director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo, señaló que, de intensificarse el fenómeno durante el próximo año, las pérdidas económicas podrían alcanzar los S/ 20.000 millones. Asimismo, estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) podría registrar una caída de 0,7 %, equivalente a aproximadamente S/ 9.000 millones.

En el sector agrícola, explicó que las grandes empresas agroexportadoras vienen implementando medidas de adaptación, como el uso de cultivos resistentes a inundaciones y la planificación de sus campañas de acuerdo con las condiciones climáticas. No obstante, advirtió que las micro y pequeñas empresas, así como los pequeños agricultores, son los más vulnerables debido a sus limitaciones económicas y menor capacidad de respuesta.

ESTRATEGIAS

Castillo indicó que otra de las estrategias consideradas es la contratación de seguros multirriesgo para reducir el impacto económico de eventuales desastres. Además, estimó que un Fenómeno de El Niño de gran intensidad podría afectar de manera directa a unos 45.000 trabajadores del sector pesquero y generar repercusiones sobre cerca de 400.000 personas vinculadas a la cadena productiva.