Migraciones entregó más de 88 mil pasaportes durante el primer mes de atención sin cita previa

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que entregó más de 88.000 pasaportes durante el primer mes de funcionamiento del sistema de atención sin cita previa. La entidad precisó que los documentos fueron emitidos entre el 1 y el 30 de junio como parte del nuevo modelo de atención implementado a nivel nacional.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado, destacó que el cambio en el procedimiento permitió agilizar la atención a los ciudadanos. Asimismo, señaló que la modalidad de atención sin cita previa se mantendrá de manera permanente y que los usuarios pueden realizar los pagos correspondientes mediante billeteras digitales, así como con tarjetas de crédito y débito.

Alvarado indicó que uno de los próximos objetivos de la institución es implementar el enrolamiento digital para que los ciudadanos puedan iniciar el trámite desde sus teléfonos móviles. Además, sostuvo que se continuará optimizando los tiempos de entrega del documento.

PLAZOS DE ENTREGA

El funcionario explicó que, aunque anteriormente el plazo máximo para la entrega de un pasaporte era de seis meses, actualmente el documento puede obtenerse en aproximadamente dos horas. Añadió que la meta es reducir ese tiempo a una hora e incorporar, en una siguiente etapa, la posibilidad de que el ciudadano elija el lugar donde desea recibir su pasaporte, ya sea en su domicilio o en una oficina de Migraciones.