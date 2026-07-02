Precio del combustible en el Perú es uno de los más caros de la región

El precio del combustible en el Perú se ubica entre los más altos de América Latina. Según el portal Surtidores Latam, el país ocupa el segundo lugar con el combustible más caro de la región, solo por detrás de Uruguay.

Pese a que el precio internacional del petróleo se ha estabilizado en alrededor de 70 dólares por barril, los costos en las estaciones de servicio del país continúan por encima de lo esperado.

Incluso países con escasas reservas probadas de petróleo, como Paraguay, Honduras y Costa Rica, registran precios de combustible inferiores a los del Perú.

Mientras que en Venezuela el litro de gasolina cuesta 0.035 dólares y en Ecuador 0.87 dólares, en el Perú alcanza los 1.73 dólares por litro, más del doble que en algunos países de la región.

Especialistas atribuyen este escenario a un mercado de libre competencia y a un Petroperú debilitado, cuya capacidad no logra cubrir la demanda nacional.