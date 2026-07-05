Inicia temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el norte del Perú

La temporada 2026 de avistamiento de ballenas jorobadas ya comenzó en el norte del país, convirtiendo a Máncora, en la región Piura, en uno de los principales destinos para observar a estos cetáceos durante su paso por el litoral peruano.

Según operadores turísticos de la zona, las ballenas llegan cada año entre julio y octubre para reproducirse y criar a sus ballenatos. Los visitantes pueden observar madres con sus crías, así como machos realizando saltos y aletazos, conductas asociadas al cortejo.

El capitán Carlos Alexander Marchán Seminario explicó que los ejemplares pueden ser vistos desde media milla hasta cinco millas mar adentro, dependiendo de su comportamiento y etapa de desarrollo. Además, señaló que este atractivo convoca cada año a turistas provenientes de distintas regiones del Perú y del extranjero.

Los operadores turísticos invitaron al público a visitar Máncora y otros destinos del norte para disfrutar de este espectáculo marino, que también puede complementarse con recorridos para observar tortugas marinas y otros atractivos naturales de la zona.