Delincuencia digital: piden reforzar inteligencia policial ante extorsiones y estafas por WhatsApp

La delincuencia viene utilizando herramientas digitales como WhatsApp para cometer delitos como extorsiones, estafas y amenazas contra ciudadanos y negocios en distintas zonas del país.

De acuerdo con información del Observatorio del Crimen y la Violencia, un sector de la población habría recibido mensajes vinculados a hechos delictivos mediante esta plataforma de mensajería instantánea.

Especialistas señalaron que las organizaciones criminales aprovechan filtraciones de datos y recursos tecnológicos para contactar a sus víctimas, por lo que consideran necesario fortalecer las capacidades de inteligencia y tecnología de la Policía Nacional.

Asimismo, recomendaron a la ciudadanía evitar responder mensajes de números desconocidos, no ingresar a enlaces sospechosos y mantener precaución ante comunicaciones que busquen generar temor o urgencia.