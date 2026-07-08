Comisión del Vaticano inspecciona Cusco ante posible visita del papa León XIV

Una comisión del Vaticano inspeccionó este martes la explanada del complejo arqueológico de Sacsayhuamán, en Cusco, como parte de las evaluaciones para una posible visita del papa León XIV al Perú. El recinto inca es considerado uno de los principales escenarios para la celebración de una misa multitudinaria durante el eventual viaje apostólico del Santo Padre, previsto para noviembre.

La delegación estuvo encabezada por monseñor José Nahum Jairo Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos del Vaticano, quien recorrió el monumento junto al obispo auxiliar del Cusco, Lizardo Estrada, y monseñor Israel Condorhuamán, administrador de la Basílica Catedral. La visita se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y forma parte de las coordinaciones previas a la posible agenda papal.

Aunque las autoridades eclesiásticas evitaron brindar detalles sobre la evaluación, trascendió que la inspección estuvo enfocada en aspectos como la seguridad, la logística, el orden y la capacidad de aforo del recinto. Se estima que, de concretarse la visita, miles de fieles de distintas regiones del país, además de turistas nacionales y extranjeros, acudirían a la celebración religiosa.

JUAN PABLO II EN CUSCO

La eventual llegada de León XIV evocaría la histórica visita de San Juan Pablo II al Cusco en 1985, cuando presidió una multitudinaria ceremonia en la ciudad y coronó a la Virgen del Carmen de Paucartambo. Las autoridades de la Iglesia anunciaron que en los próximos días ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre los avances de las coordinaciones.