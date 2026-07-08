Caso “Cártel de La Pampa”: investigan a dos soldados por dar seguridad a mineros ilegales

Un megaoperativo ejecutado por el Ejército Peruano y la Policía Nacional en La Pampa, región Madre de Dios, permitió incautar un importante arsenal compuesto por explosivos, sofisticados equipos de comunicación, armamento y más de 30 mil municiones. La intervención puso al descubierto el poder de fuego de una presunta organización criminal dedicada a la minería ilegal en la zona.

El fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza Altamirano, aseguró que los resultados de la operación confirman que detrás de la minería ilegal operan estructuras criminales organizadas y no pequeños mineros. Entre el material decomisado figuran minas con capacidad para destruir vehículos blindados, además de artefactos explosivos, chalecos antibalas y armamento de guerra.

Durante el enfrentamiento, dos presuntos integrantes de la organización fueron abatidos y otras veinte personas quedaron detenidas. Entre ellas figuran dos miembros del Ejército Peruano, quienes, según las primeras investigaciones, habrían participado en actividades ilícitas aprovechando que se encontraban de licencia. La Fiscalía informó que solicitará prisión preventiva para los implicados y mantiene en reserva sus identidades mientras continúan las diligencias.

IDENTIFICAN TRES CAMPAMENTOS

Las investigaciones también permitieron identificar al menos tres campamentos utilizados para la extracción ilegal de oro y el cobro de cupos en La Pampa. No obstante, el Ministerio Público advirtió que la lucha contra estas organizaciones enfrenta serias limitaciones debido a la falta de presupuesto, por lo que exhortó a las autoridades competentes a fortalecer el financiamiento destinado al combate de la minería ilegal y el crimen organizado.