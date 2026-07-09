Fenómeno El Niño pondría en riesgo el abastecimiento de alimentos y afectaría a millones de productores

El fenómeno El Niño podría afectar a más de 9,3 millones de pequeños productores en el país y ocasionar pérdidas cercanas a los 3 mil millones de dólares en infraestructura hídrica, caminos y carreteras, según advirtió la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).

Entre los productos que podrían verse más afectados figuran el arroz, la papa, las menestras y diversos frutales, debido a las lluvias, inundaciones y sequías previstas en distintas zonas agrícolas. Esta situación podría provocar escasez y un incremento en los precios de alimentos de consumo masivo.

Representantes del sector también cuestionaron la falta de medidas preventivas por parte del Estado, al señalar que no se almacenó producción nacional de arroz y otros granos que podrían utilizarse para enfrentar una eventual crisis de abastecimiento.

PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Asimismo, los agricultores alertaron que más de 100 mil hectáreas corren el riesgo de paralizar sus actividades por las deudas, la falta de financiamiento y los efectos del fenómeno climático. Advirtieron que, de concretarse este escenario, el impacto llegará directamente a los mercados y a la economía de las familias peruanas.