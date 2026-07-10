¡Atención! Estos alimentos podrían escasear por el fenómeno El Niño

El fenómeno de El Niño viene afectando a diversos sectores a nivel nacional, siendo el sector agrícola uno de los más perjudicados. La falta de medidas preventivas adecuadas ha puesto en riesgo el trabajo de miles de agricultores y la producción de numerosos cultivos en distintas regiones del país.

Este evento climático anómalo ha sido considerado de larga duración, por lo que una de sus principales consecuencias podría ser el incremento en los precios de diversos productos de primera necesidad e incluso la escasez de algunos alimentos debido a la disminución de las cosechas.

Ante esta situación, no solo los agricultores, sino también la ciudadanía en general, exigen que las autoridades adopten medidas oportunas para proteger la producción alimentaria y reforzar las infraestructuras que vienen siendo afectadas por las condiciones climáticas adversas.

SE PROLONGÓ POR MÁS TIEMPO

Este evento climático se ha prolongado más de lo esperado desde su inicio, registrado en enero de 2022, y hasta la fecha ha ocasionado importantes pérdidas en distintos sectores productivos. Una de las primeras especies afectadas fue la anchoveta. “La anchoveta, cuando va a ver un fenómeno de El Niño, aumenta de peso, grasa y no se reproduce y se prepara para un largo viaje al sur o a refugiarse”, indicó Ulises Osorio, ingeniero agroclimático de la Universidad Agraria.

Asimismo, otro de los sectores que ha comenzado a verse seriamente afectado por la prolongación de este fenómeno es el agrícola. Las alteraciones climáticas vienen impactando negativamente en los cultivos y plantaciones, reduciendo la calidad de diversas frutas y verduras. “Afecta a todas las plantas; como cuando compras palta, se les negrea, los frutos no tienen color ni sabor; en general, afecta a todos los cultivos, bajando la calidad exportable”, agregó.

CAMBIO DE FUNCIONES

La incertidumbre sobre la duración de este fenómeno climático mantiene en alerta a varios sectores. Los más afectados serían los agricultores y pescadores que dependen de sus ingresos diarios, por lo que especialistas recomiendan reforzar las medidas de prevención y buscar alternativas laborales temporales para reducir el impacto económico. “Sería buscarles una alternativa de empleo a los agricultores y a los pescadores, temporalmente (...) asimismo otra solución, parte de hacer capacitación con acompañamiento al agricultor”, manifestó.