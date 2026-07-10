INEI: Perú supera los 34 millones de habitantes, según resultados del Censo 2025

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el Perú registra una población de 34 millones 157 mil 732 habitantes, de acuerdo con los resultados del Censo 2025.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que el país cuenta con 13,7 millones de viviendas, cuya información permitirá a las autoridades evaluar riesgos frente al Fenómeno El Niño y posibles sismos, además de planificar acciones de prevención.

Asimismo, indicó que Lima concentra aproximadamente 9,6 millones de habitantes, consolidándose como el principal polo económico del país. Añadió que en octubre se presentará un estudio para identificar la pobreza monetaria en zonas urbanas.

El funcionario señaló que estos datos servirán para focalizar políticas públicas e identificar hogares que aún carecen de servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad, con el objetivo de mejorar la atención a la población.