Fenómeno El Niño podría convertirse en uno de los más intensos desde 1950

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (NOAA) alertó una probabilidad del 81 % de que el Fenómeno El Niño global alcance una intensidad fuerte entre octubre y diciembre. En paralelo, especialistas peruanos monitorean la evolución del Niño Costero.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina informó que la temperatura superficial del mar en la zona norte del país continúa en aumento, con anomalías de entre 4 y 5 grados, lo que podría favorecer la ocurrencia de precipitaciones en los próximos meses.

Según las proyecciones de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el Niño Costero registraría su mayor intensidad entre septiembre y octubre, aunque sus efectos podrían extenderse hasta el próximo año.

Las autoridades señalaron que el ENFEN, el Indeci y el Cenepred mantienen una coordinación permanente con los distintos niveles de gobierno para implementar medidas de prevención y reducir el impacto del fenómeno en la población.