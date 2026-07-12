Alerta en el Perú: mueren aves marinas y crece el riesgo por el Fenómeno de El Niño

La llegada del fenómeno de El Niño a nuestro país ha provocado un calentamiento del mar peruano que genera escasez de peces, obligando a especies como pelícanos, piqueros, pingüinos y lobos marinos a desnutrirse.

Esta alarmante crisis alimentaria viene causando una mortandad inusual de fauna silvestre a lo largo del litoral desde el norte, en Tumbes hasta el sur del país.

Con este aumento de las temperaturas oceánicas se altera el ecosistema marino y modifica la distribución de peces esenciales para la pesca como la anchoveta.

Aves marinas sin alimento

El fenómeno deja a las aves marinas y otros animales sin su principal fuente de alimento, por lo que son encontrados en las playas y muelles severamente desnutridos, sin masa muscular ni reservas de grasa en sus cuerpos.

Cabe señalar que, ante esta situación las autoridades junto al Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el SERFOR y el SENASA, han desplegado brigadas de vigilancia en seis regiones.

Expertos recomiendan a la población no tocar, alimentar ni intentar rescatar a los animales encontrados en las playas, ya que pueden transmitir enfermedades graves, y reportar inmediatamente los casos a las municipalidades o entidades competentes.