Foro CCL: Impacto económico del Fenómeno de El Niño en el sector pesquero

El Fenómeno de El Niño llega a nuestro país con un impacto severo y directo en la economía del sector pesquero por el calentamiento del océano que calienta el agua y profundiza los cardúmenes de anchoveta, el principal insumo para la harina de pescado.

Esto ha generado suspensiones constantes de las temporadas de pesca, provocando una caída superior al 80% en los desembarques.

Se reduce el aporte del sector pesquero

Frente a este escenario, expertos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierten que estos riesgos obligan a la industria a modernizarse, adoptando un mayor enfoque en el valor agregado como la pesca para consumo humano directo, para no depender exclusivamente de productos marinos como la anchoveta.

Para la pesca artesanal y de consumo humano, el cambio de temperatura marina aleja o dispersa a las especies tradicionales. La menor oferta en los mercados de abastos se traduce en un alza de precios que afecta el bolsillo de las familias.

La escasez de recursos como la anchoveta ha provocado caídas de hasta el 80% en los desembarques y un alza generalizada en los precios del pescado para consumo local.

Cabe señalar que, este escenario extremo a causa del Fenómeno de El Niño (FEN) reduce el aporte del sector pesquero del 2.1% al 1% del PBI y pone en riesgo hasta 78,000 empleos.