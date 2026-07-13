Trabajadores de minera denuncian ataque en Pataz

Momentos de tensión se vivieron en un socavón del distrito de Pataz, en La Libertad, donde trabajadores de la empresa minera Aventura denunciaron haber sido atacados con humo y disparos mientras realizaban sus labores. A través de videos difundidos en redes sociales, los mineros registraron el momento en que buscaban refugio y pedían auxilio, asegurando que la gran cantidad de humo les impedía respirar y reducía casi por completo la visibilidad en el interior de la mina.

En las grabaciones, los trabajadores solicitan la intervención urgente de las autoridades y afirman que los ataques buscan obligarlos a abandonar sus labores. Asimismo, sostienen que hombres armados habrían realizado disparos cuando intentaban acercarse al lugar desde donde provenía el humo para controlar la situación. Según uno de los testimonios, este tipo de acciones se habría repetido durante los últimos días.

Representantes de la minera Aventura presentaron una denuncia verbal ante la Comisaría Rural de Chagual, indicando que los ataques se iniciaron el pasado 11 de julio. De acuerdo con su versión, los incidentes ocurren en una zona colindante con otra operación minera, por lo que solicitaron la intervención inmediata de la Policía Nacional y de las autoridades competentes para garantizar la seguridad de los trabajadores.

PODEROSA NIEGA PARTICIPACIÓN

Tras la difusión de los videos, la empresa minera Poderosa, mencionada por los trabajadores durante las grabaciones, negó cualquier participación en los hechos denunciados. La compañía señaló que no tiene relación con los presuntos ataques y pidió que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los verdaderos responsables de los incidentes registrados en Pataz.