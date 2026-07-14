Senamhi explica por qué el invierno registra temperaturas inusualmente altas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las altas temperaturas registradas durante el invierno se deben a la presencia del Niño Costero y al calentamiento anómalo del mar, que presenta valores entre 5 y 6 °C por encima de lo habitual.

Según el ingeniero José Mesía, especialista del Senamhi, Lima Metropolitana registra temperaturas máximas muy superiores a las esperadas para esta época del año. Mientras el promedio invernal es de 19 °C, en los últimos días se alcanzaron hasta 28 °C.

El especialista indicó que el aviso meteorológico de nivel rojo permanece vigente hasta el 17 de julio para Piura y La Libertad, aunque el incremento de temperaturas también afecta a gran parte de la costa central y norte del país.

RETORNO DE VIENTOS

Asimismo, adelantó que en los próximos días se prevé el retorno de vientos, cobertura nubosa y lloviznas en Lima. Sin embargo, precisó que las temperaturas disminuirán ligeramente, pero continuarán por encima de los valores normales para la temporada invernal.