Minera Paltarumi anuncia restauración del santuario Nuestra Señora de Guadalupe

La empresa minera Paltarumi anunció la restauración del santuario Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, mediante la modalidad de obras por impuestos. El proyecto busca recuperar uno de los principales recintos religiosos de la zona y contribuir a la preservación de su patrimonio histórico y cultural.

El fundador de la minera, Jimmy Pflücker, destacó que la iniciativa fue impulsada por el padre Harly Gonzales y lamentó la falta de continuidad de algunos proyectos públicos en el país. “El padre Harly Gonzales ha sido el promotor de este proyecto. Lamentablemente, en el Perú un gobierno empieza algo y el siguiente no lo sigue. Por fortuna, hemos logrado que se haga este compromiso de obras por impuestos”, señaló.

Pflücker también informó que Paltarumi ejecuta actualmente cinco obras en la región La Libertad y aseguró que la empresa continuará promoviendo proyectos que beneficien a la población. “Estamos hoy en día con cinco obras en la región La Libertad y voy a seguir haciendo todo lo que se permita con obras por impuestos y otras obras más”, afirmó.

PADRE HARLY AGRADECE A PALTARUMI

Por su parte, el padre Harly Gonzales expresó su agradecimiento a la empresa minera Paltarumi y a su fundador Jimmy Pflücker por asumir el compromiso de restaurar el santuario. El sacerdote destacó que esta iniciativa permitirá fortalecer la fe de los fieles y preservar un importante símbolo religioso para la provincia de Guadalupe y toda la región La Libertad.