Cusco: liberan a dos jóvenes investigados por realizar pintas cerca de la Plaza Mayor

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Cusco ordenó la libertad de Joaquín Pacheco y Leonardo Villarejo, ambos de 23 años, quienes fueron intervenidos tras ser sorprendidos realizando pintas con aerosol a pocos metros de la Plaza Mayor.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Cira Farfán, explicó que ambos son investigados por un presunto delito contra el patrimonio y precisó que el Ministerio Público no requirió prisión preventiva durante las diligencias.

La decisión ha generado cuestionamientos, ya que en casos anteriores se dictaron medidas más severas por hechos similares. El alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja, lamentó la resolución al considerar que los jóvenes fueron intervenidos en flagrancia.

Pese a que los investigados recuperaron su libertad, el proceso judicial continúa y serán las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades correspondientes.