Montañistas desaparecidos: familiares indignados por demora en apoyo para labores de rescate

Continúa la búsqueda de tres montañistas peruanos en el nevado Huascarán, en Áncash, se trata de Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas. Los familiares se han pronunciado por la demora en la ejecución de trámites para facilitar la búsqueda de los montañistas, pese a que cada minuto es importante para su rescate.

La prima de Alejandro Ugarte, Rosa Jordán, manifestó que su familia se siente indignada, porque si bien el Ministerio del Interior se ha pronunciado sobre el envío de helicópteros, pero en la zona hay helicópteros, uno de la Policía que llegó con mecánicos porque ya tenía una avería, cuando debería estar apto para el trabajo; en tanto, los otros helicópteros no pueden llegar inmediatamente por problemas burocráticos: “hoy ha salido uno con cuatro personas para el rescate, pero para ir hasta la zona donde está mi primo y los otros montañistas se necesita un promedio de 15 personas”, destacó.

Dijo que piden ayuda de la Fuerza Aérea porque sus helicópteros si llegan hasta la cima del Huascarán, pero los de la policía no. Además, solicitan ayuda para que los voluntarios que quieren ayudar puedan ser trasladados al lugar.

¿CÓMO OCURRIÓ ESTE ACCIDENTE?

Rosa Jordán explicó que su primo partió a principio de junio para aclimatarse porque él es de Lima, entonces hicieron un trekking, luego han ido a la cordillera de HuayHuash. Ya al subir al Huascarán desaparecieron, y fueron dos turistas extranjeros que dieron el aviso que no bajaban, al parecer por problemas del clima.

PIDEN MÁS APOYO DEL ESTADO

La familiar de Alejandro Ugarte dijo que llama la atención la ineficiencia del Estado porque se trata de una zona peligrosa, pero el Estado no da a los visitantes ninguna seguridad. “El Estado debe garantizar una respuesta en caso de accidente. Que no haya una pronta respuesta nos indigna profundamente. Sus respuestas solo son una gran pantalla”, añadió la joven.

HABLA FAMILIA DE ARTIDORO SALAS

La joven dijo que todos en la familia tienen mucha angustia por la demora en le apoyo con helicópteros. Dijeron que el miércoles debían partir los helicópteros, pero no lo hicieron, pues señalaron que debían hacer un reconocimiento de la zona, cuando eso ya se había realizado el día anterior. “Ahora nos dicen que el helicóptero solo trabajará hasta las 9 de la mañana, mientras los guías experimentados están esperando que puedan ser trasladados”, señaló la joven.

Otro problema que se suma al anterior es que algunos rescatistas que estaban apoyando en la búsqueda terminaron heridos por una avalancha.