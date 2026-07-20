Sismo en Junín deja daños en patrimonios turísticos y movilizan ayuda para los damnificados

El sismo de magnitud 5.1 registrado en la provincia de Chupaca, región Junín, dejó fallecidos, heridos y decenas de damnificados. Además, ocasionó daños en diversos atractivos turísticos y patrimonios culturales de la zona.

De acuerdo con reportes oficiales, tres patrimonios religiosos ubicados en el distrito de Chongos Bajo presentan afectaciones, por lo que las autoridades dispusieron restringir el acceso a estos recintos como medida preventiva. Asimismo, exhortaron a la población a no ingresar a las zonas afectadas y solicitaron a las empresas de turismo suspender temporalmente las visitas hasta que se garantice la seguridad de los inmuebles.

AUTORIDADES EN ZONA DE EMERGENCIA

Ante la emergencia, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores, se trasladaron a la región Junín para supervisar las acciones de respuesta y coordinar la entrega de ayuda humanitaria a las familias damnificadas.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó que efectivos de la Policía Nacional del Perú permanecen en la zona realizando labores de búsqueda y rescate, además de brindar apoyo a los damnificados en coordinación con otras instituciones y unidades de primera respuesta.