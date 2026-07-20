¿Están conectados los recientes terremotos en el mundo? Esto explican los especialistas

Los recientes terremotos y sismos registrados en países como Venezuela, Japón, China, México, Chile y Perú han despertado preocupación entre la población. Sin embargo, especialistas señalan que estos eventos no están conectados entre sí.

Los expertos explican que todos ocurrieron dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentra gran parte de la actividad sísmica del planeta debido al constante movimiento de las placas tectónicas.

En el caso del Perú, el movimiento más reciente se registró el 18 de julio en la región Junín con una magnitud de 5.1. Días antes también se reportaron fuertes sismos en México, Chile, China, Japón y Venezuela, este último con consecuencias devastadoras.

REDUCIR LOS RIESGOS

Los especialistas recordaron que, si bien no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, la mejor forma de reducir los riesgos es contar con viviendas construidas bajo normas técnicas y estar preparados para actuar ante una emergencia.