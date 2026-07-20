Fiscal de Puerto Maldonado es detenido por presuntos vínculos con red de minería ilegal

Un fiscal provincial especializado en materia ambiental de Puerto Maldonado fue detenido por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada a la minería ilegal en La Pampa, Madre de Dios. La intervención se realizó cuando el magistrado se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Las investigaciones se iniciaron meses atrás, tras la captura de alias "Bryan", señalado como presunto cabecilla de la organización criminal "Los Sanguinarios de La Pampa". Los operativos posteriores permitieron nuevas detenciones e incautaciones de teléfonos celulares que aportaron información clave para el caso.

De acuerdo con la investigación, el fiscal habría brindado apoyo a la organización criminal. Entre las evidencias figura una conversación incorporada en la orden de detención, en la que se menciona un audio con la voz del magistrado tras la captura de integrantes de la red. Además, documentos incautados revelarían presuntos pagos que habría recibido.

OPERACIÓN BAJO ESTRICTA RESERVA

La operación fue ejecutada bajo estricta reserva y dirigida por la Fiscalía de Lima Noroeste. El detenido será trasladado a Lima para continuar con las diligencias, mientras la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental reafirmó que continuará investigando cualquier acto de corrupción vinculado a la lucha contra la minería ilegal.