Caen militares acusados de entrenar a mineros ilegales con armas de guerra

Más de 20 presuntos integrantes de la organización criminal "Los Guardianes de la Trocha" fueron detenidos durante un operativo en La Pampa, Madre de Dios. Entre los capturados figuran militares en actividad y egresados de las Fuerzas Armadas, quienes ya cumplen prisión preventiva.

Las investigaciones revelan que los efectivos brindaban entrenamiento en el uso de armas de guerra, actuaban como armeros y proporcionaban seguridad armada a la organización, presuntamente liderada por alias "El Chili", quien permanece prófugo.

De acuerdo con la Policía, la red criminal obtenía ganancias mediante la minería ilegal, el tráfico de combustible y el cobro de cupos. Además, videos difundidos por las autoridades muestran cómo intimidaban a empresarios y amenazaban con cerrar negocios que se negaban a pagar las extorsiones.

COBRO POR SERVICIOS

Las autoridades informaron que los militares recibían hasta S/1.000 diarios por sus servicios. Asimismo, un fiscal fue detenido como parte de la investigación, mientras la Policía y el Ministerio Público reforzarán las acciones para desarticular las organizaciones criminales que operan en esta zona del país.