Ica: turista estadounidense pierde un brazo tras volcadura de tubular en Huacachina

Diez personas resultaron heridas tras la volcadura de un vehículo tubular durante un recorrido turístico por las dunas de Huacachina, en la región Ica. La pasajera más afectada fue una ciudadana estadounidense, quien sufrió la amputación traumática de su brazo derecho a consecuencia del accidente.

La víctima fue identificada como Sabina Yesmin Khatún, quien participaba en el paseo cuando ocurrió el siniestro. De acuerdo con información de la Policía, el accidente se registró alrededor de las 4:50 de la tarde.

Las primeras investigaciones indican que uno de los dos vehículos contratados para el recorrido comenzó a desplazarse en zigzag y terminó volcándose tras dar tres vueltas de campana en un tramo recto y plano de las dunas.

INICIAN INVESTIGACIONES

A raíz de lo ocurrido, las autoridades iniciaron las diligencias para establecer las causas del accidente y determinar si la empresa operadora cumplía con las condiciones de seguridad exigidas para brindar este servicio turístico.