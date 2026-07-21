Dron de la Fuerza Aérea del Perú será utilizado para vigilancia durante la Parada Militar

El dron Matrice 300 RTK de la Fuerza Aérea del Perú será utilizado para reforzar la vigilancia y seguridad durante la Parada Militar por Fiestas Patrias.

El equipo puede alcanzar una altura de hasta 7 mil metros sobre el nivel del mar y cuenta con sensores infrarrojos, búsqueda de calor y un telémetro láser para identificar coordenadas.

APOYAR LABORES DE BÚSQUEDA

Estas capacidades permiten apoyar labores de búsqueda y rescate de personas extraviadas o afectadas por desastres naturales, incluso en zonas montañosas o de difícil acceso.

El escuadrón 330 del Grupo N.° 31 opera este tipo de drones desde hace aproximadamente tres años y capacita al personal militar en su manejo.