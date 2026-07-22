Detienen a dos guías turísticos por adulterar entradas a Machu Picchu

Una presunta modalidad de adulteración de boletos de ingreso a Machu Picchu quedó al descubierto tras la intervención de un turista chileno que intentó acceder a un circuito distinto al autorizado en su entrada. El hecho permitió a la Policía Nacional iniciar una investigación que involucra a dos guías de turismo.

De acuerdo con las diligencias, el visitante buscó ingresar al Circuito 2 pese a que su boleto correspondía al Circuito 1. Al ser intervenido, aseguró que el guía que lo acompañaba le indicó que no tendría inconvenientes para realizar el recorrido.

Con esa información, los agentes ubicaron al guía peruano, quien durante las investigaciones señaló a otro hombre como la persona que le entregó la entrada presuntamente adulterada. Ambos, de 27 y 34 años, permanecen bajo investigación.

PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Según la Policía, los intervenidos serían presuntos integrantes de la organización denominada "Los Malditos del Photoshop", la cual estaría dedicada a modificar la información de boletos oficiales para permitir el ingreso de turistas a circuitos diferentes de los autorizados.

Las primeras pericias establecieron que las entradas eran auténticas; sin embargo, presentaban alteraciones en el número del circuito, modificación que hacía posible intentar el acceso a una ruta distinta a la consignada originalmente.

El Ministerio Público investiga el caso por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y adulteración de documentos. Mientras continúan las diligencias, ambos investigados permanecen en calidad de citados.