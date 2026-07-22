Cursos desaprobados generarían un costo de S/220 millones al Estado

Desaprobar un curso no solo puede retrasar la carrera profesional de un estudiante, también podría generar un millonario costo adicional para el Estado. Según Pronabec, el impacto alcanzaría los S/220 millones.

La cifra es cuestionada por estudiantes, quienes consideran que un curso desaprobado no necesariamente implica ampliar el tiempo de la carrera ni representa automáticamente un gasto adicional.

Además, más de 1300 becarios llevan una asignatura por tercera vez, situación que podría extender el periodo de financiamiento de sus estudios. Un semestre puede costar, en promedio, S/28 mil en una universidad privada y hasta S/9 mil en una institución pública.

NUEVA PROPUESTA DE REGLAMENTO

Pronabec amplió por 30 días el plazo para recibir opiniones sobre su nueva propuesta de reglamento. Los becarios piden que el próximo Gobierno revise el documento antes de su aprobación.