El Niño se extendería hasta abril de 2027 y elevaría riesgo de lluvias e inundaciones

El fenómeno de El Niño se extendería hasta abril de 2027 y alcanzaría su mayor intensidad entre noviembre y diciembre, según las proyecciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). La entidad señala que la magnitud predominante sería fuerte, aunque existe una probabilidad de que el evento alcance una categoría extraordinaria.

El calentamiento del mar ya se registra frente a diferentes puntos de la costa peruana. Tumbes, Chicama, el Callao e Ilo presentan anomalías térmicas por encima de lo habitual, una situación que también afecta a la pesca y a especies como la anchoveta, que se desplazan hacia aguas más profundas o migran hacia el sur.

A este escenario se suma la evolución de El Niño del Pacífico Central, cuya máxima intensidad también se alcanzaría entre octubre y diciembre y que se extendería hasta abril de 2027. Ambos fenómenos podrían contribuir a un incremento de la humedad y las lluvias durante la primavera y el verano.

INUNDACIONES Y HUAICOS EN ZONAS VULNERABLES

El aumento de las precipitaciones podría elevar el caudal de los ríos y generar desbordes, inundaciones y huaicos en zonas vulnerables. Ante este panorama, el especialista destacó la importancia de que las autoridades adopten desde ahora medidas de prevención para reducir los posibles impactos del fenómeno.