Trujillo: decenas de pelícanos aparecen muertos en playa por escasez de alimento

Decenas de pelícanos fueron hallados muertos en la playa de Salaverry, en la provincia de Trujillo, región La Libertad, generando preocupación entre pescadores y pobladores. Según especialistas, la mortandad estaría relacionada con la escasez de anchoveta, principal alimento de estas aves, debido al incremento de la temperatura del mar.

El biólogo pesquero Carlos Bocanegra explicó que cada vez más pelícanos llegan a los terminales y puertos en busca de alimento; sin embargo, no encuentran la cantidad suficiente para sobrevivir. Asimismo, advirtió que el calentamiento del mar continuará durante los próximos meses, por lo que la ausencia de anchoveta podría prolongarse incluso hasta el próximo verano.

El especialista también alertó sobre el riesgo sanitario que representan los cadáveres de las aves, ya que permanecen expuestos en la playa sin ser retirados. Indicó que estos deberían ser recogidos siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes para evitar posibles focos de contaminación, especialmente por la cercanía de los pelícanos con zonas frecuentadas por personas, como el terminal pesquero de Víctor Larco.

CRECE PREOCUPACIÓN

La mortandad ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes señalaron que el problema no solo afecta a los pelícanos, sino también a otras especies de aves marinas. Los especialistas advierten que, de mantenerse las actuales condiciones oceanográficas, la fauna del litoral liberteño podría seguir sufriendo los efectos del calentamiento del mar y la disminución de recursos alimenticios.