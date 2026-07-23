Precio de combustibles podría subir por conflicto en Medio Oriente

El precio de los combustibles se mantiene estable en las últimas semanas, pero la escalada del conflicto en Medio Oriente podría generar un nuevo incremento y afectar el bolsillo de los peruanos.

En una estación de servicio de Santa Beatriz, el combustible regular se ofrece a S/ 17.95, el premium a S/ 18.89, el diésel a S/ 21.49 y el GLP a S/ 7.99. El GNV, por su parte, registra un precio de S/ 1.84.

Aunque los conductores señalan que los precios se han mantenido relativamente estables, existe preocupación por el impacto que podría tener una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán en el mercado internacional de los combustibles.

La situación ya ha generado un incremento del precio del petróleo, que supera los 100 dólares por barril, luego de ataques contra dos petroleros. De continuar esta tendencia, una subida en el precio de los combustibles podría afectar al transporte público y generar un aumento en el costo de los alimentos y otros productos.

LARGAS FILAS EN LOS GRIFOS

En el Perú, una situación similar ya provocó anteriormente largas filas en los grifos, debido a la búsqueda de combustible ante el incremento del precio del petróleo y sus derivados.