Médico es separado tras ser captado en aparente estado de ebriedad

El médico Jerónimo Cano fue separado del Hospital de Tingo María luego de ser captado mientras atendía a un paciente en aparente estado de ebriedad durante la madrugada del 23 de julio.

El hecho fue advertido por integrantes del SAMU, quienes trasladaron a un paciente que requería atención inmediata. Al notar el comportamiento del médico, comunicaron la situación a los efectivos policiales que acompañaban la unidad.

El director del hospital, Ricardo Díaz Bardales, informó que el médico no fue detenido ni se le practicó una prueba de alcoholemia. Sin embargo, otro cirujano asumió la guardia y se decidió separar a Cano del nosocomio.

El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la gestión del Hospital de Tingo María, que en los últimos meses ha sido objeto de críticas por parte de pacientes.