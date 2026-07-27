Pueblo natal del presidente José María Balcázar lo declara “persona non grata”

A pocas horas de concluir su gestión como presidente interino de la República, José María Balcázar fue declarado persona no grata por el Concejo Provincial de San Miguel, en la región Cajamarca, lugar donde nació el mandatario. La decisión fue anunciada por el alcalde José Carlos Quiroz, quien sostuvo que el jefe de Estado no dio prioridad a obras consideradas fundamentales para el desarrollo de la provincia.

Las autoridades municipales señalaron que Balcázar permitió que proyectos vinculados a educación, salud, transporte y vivienda no fueran incluidos en el listado de inversiones para garantizar su continuidad. Según el burgomaestre, estas iniciativas responden a necesidades urgentes de la población y su exclusión pone en riesgo su ejecución.

El presidente del Instituto Aklla Perú, José Tello, calificó como lamentable que el mandatario culmine su gestión en medio de cuestionamientos y con problemas que deberán ser afrontados por el próximo gobierno. Además, consideró que el desenlace de su administración desdibuja la trayectoria política de Balcázar y reduce sus posibilidades de volver a ocupar un cargo de elección popular.

DEJA EL CARGO CON CRÍTICAS

A este escenario se suma el rechazo expresado por el Sindicato Unificado de Trabajadores del Despacho Presidencial, cuyos integrantes también manifestaron su disconformidad con el mandatario por no haber firmado una nueva escala remunerativa para los trabajadores de Palacio de Gobierno. De esta manera, Balcázar deja el cargo marcado por críticas tanto en su provincia natal como dentro del propio Despacho Presidencial.