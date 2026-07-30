Especialista explica por qué aumentan los avistamientos de ballenas y orcas en el litoral peruano

Las ballenas jorobadas continúan su recorrido migratorio por la costa peruana, mientras que el reciente aumento de avistamientos se debe a las condiciones climáticas que facilitan su observación, explicó la bióloga y presidenta de Proyecto Cetáceos Perú, Romina Carnero.

La especialista indicó que estos cetáceos migran desde la Antártida hacia aguas más cálidas para reproducirse y criar a sus ballenatos, utilizando el litoral peruano como parte de su ruta natural.

Respecto a las orcas, señaló que su presencia también forma parte del comportamiento habitual de la especie, ya que siguen a las ballenas jorobadas para alimentarse, especialmente de las crías.

Finalmente, precisó que el fenómeno El Niño no altera la ruta migratoria de estos animales, sino que modifica la ubicación de sus presas, obligándolos a desplazarse a mayores profundidades o acercarse a la costa según las condiciones del mar.