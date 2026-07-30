Turista mexicana sufre accidente durante ascenso al Nevado Alpamayo y es evacuada en Áncash

Una montañista mexicana resultó herida tras sufrir una caída durante el ascenso al Nevado Alpamayo, ubicado en el Parque Nacional Huascarán, en Áncash.

La deportista fue auxiliada por guías oficiales de montaña, quienes lograron estabilizarla y trasladarla hasta el campo base. La extranjera presentó fracturas en ambas piernas y lesiones en la zona lumbar.

Según informó el presidente de la Asociación de Guías de Montaña, Beto Pinto, el accidente ocurrió durante el último tramo del descenso en rapel. La turista permanece estable y fuera de peligro mientras se coordinan las acciones para su evacuación terrestre hacia un centro de salud.

Los rescatistas continúan brindándole atención y monitoreando su estado, mientras se define su traslado desde la zona de difícil acceso hasta una ciudad cercana.