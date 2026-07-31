Keiko Fujimori viajó a la región Junín para supervisar apoyo a damnificados por fuerte temblor

Esta mañana, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la región Junín para supervisar la ayuda a los damnificados del distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca; tras el sismo de magnitud 5.1 que dejó cinco fallecidos, el pasado 18 de julio.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el temblor también dejó 5 358 damnificados y 4 130 afectados. En el referido distrito, la mandataría fue recibida por el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, el alcalde de Chupaca, Luis Bastidas, y funcionarios de Defensa Civil.

PRINCIPALES DEMANDAS

Fujimori Higuchi visitará los albergues instalados en la zona tras el sismo. Asimismo, sobrevolará otros distritos afectados y se reunirá con las autoridades locales para conocer sus principales demandas y dar solución a sus necesidades inmediatas.

La jefa de Estado viajó acompañada de los ministros Mauricio Arnillas González (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Rafael Belaunde Llosa (titular de Defensa) y Marco Vinelli Ruiz (del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego).