24 Horas Edición Sabatina

01/08/2026

Caos vial en Ollantaytambo afecta a turistas y genera preocupación en el Cusco

El cierre del acceso principal ha provocado un grave congestionamiento vehicular y operadores turísticos exigen medidas urgentes para recuperar la fluidez del tránsito.



El tránsito en Ollantaytambo, uno de los principales ingresos al Valle Sagrado, se ha visto seriamente afectado debido al cierre del acceso principal, medida que obligó a desviar los vehículos por una vía alterna.

Según operadores turísticos, la ruta utilizada no tiene la capacidad suficiente para soportar el flujo vehicular, por lo que un recorrido que antes tomaba apenas siete minutos ahora puede extenderse durante varias horas.

Representantes del sector cuestionaron la falta de planificación para ejecutar las obras y advirtieron que la ausencia de personal policial agrava el desorden en la circulación.

Los afectados solicitaron a las autoridades locales y regionales adoptar acciones inmediatas para aliviar el congestionamiento y evitar que esta situación continúe perjudicando la imagen turística de Ollantaytambo y del Valle Sagrado.


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