Thamara Gómez: extorsionadores atacan casa de la cantante y le exigen S/50 mil de cupo

La cantante Thamara Gómez, integrante de Las Estrellas de la Cumbia, denunció haber sido víctima de extorsión luego de que delincuentes detonaran un artefacto explosivo en su vivienda ubicada en Sullana, región Piura.

Según la denuncia, los sujetos exigieron el pago de 50 mil soles para no atentar contra la vida de la artista ni contra la de sus familiares. El ataque generó temor entre los habitantes del inmueble y alarma en la zona.

Las cámaras de seguridad captaron a un hombre acercándose a la vivienda de Gómez. El sujeto dejó dos manuscritos con amenazas directas y, minutos después, habría activado el explosivo en los exteriores de la casa.

Uno de los mensajes encontrados en el lugar exigía dinero a cambio de supuesta seguridad para ella y su familia. La amenaza advertía represalias si la cantante no cumplía con el pago solicitado por los delincuentes.

PIDE GARANTÍAS TRAS ATAQUE EXTORSIVO

Tras lo ocurrido, Thamara Gómez acudió a las autoridades para formalizar la denuncia y solicitar garantías personales ante el riesgo de nuevos ataques contra ella o su entorno familiar.

La Policía ya inició las investigaciones para identificar a los responsables de este nuevo caso de extorsión. Como parte de las diligencias, se vienen revisando los registros de las cámaras de seguridad y otros elementos encontrados en la zona.

El caso vuelve a poner en evidencia el avance de la extorsión en el país, una modalidad criminal que afecta no solo a empresarios y transportistas, sino también a artistas y figuras públicas.