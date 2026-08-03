Transportistas piden reunión con Keiko Fujimori para reforzar lucha contra la extorsión

Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao solicitaron una reunión con la presidenta Keiko Fujimori para exponer sus propuestas frente a la creciente ola de extorsiones que afecta al sector.

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, saludó el anuncio de incorporar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, aunque advirtió que la medida debe ir acompañada de un plan de acción claro.

Los transportistas plantean un despliegue coordinado entre las Fuerzas Armadas, la Policía, el serenazgo y los sistemas de videovigilancia, además de fortalecer las labores de inteligencia para combatir a las organizaciones criminales.

Asimismo, reiteraron que esperan ser convocados por el Ejecutivo para aportar su experiencia y evitar que la inseguridad continúe afectando el servicio de transporte y poniendo en riesgo a conductores, empresas y pasajeros.