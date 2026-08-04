Capturan a cinco presuntos implicados en atentado contra vivienda de Thamara Gómez

Las investigaciones por el atentado contra la cantante Thamara Gómez dieron un nuevo giro. La Policía Nacional capturó en Sullana a cinco presuntos integrantes de la banda criminal "La Nueva Generación", quienes son investigados por su presunta vinculación con el reciente ataque con explosivos contra la vivienda de la artista.

La intervención se realizó en el sector El Boquerón de Núñez. Según informó la Policía, los cinco detenidos registran antecedentes por diferentes delitos. Durante el operativo, los agentes encontraron un morral que contenía dos artefactos explosivos con características similares a cartuchos de dinamita, además de una nueva carta extorsiva dirigida a Gómez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, estos elementos presuntamente iban a ser utilizados para ejecutar un segundo atentado contra la cantante. El caso se inició luego de que se registrara una explosión en el frontis de la vivienda de Thamara Gómez. Tras el ataque, la artista denunció que comenzó a recibir amenazas en las que delincuentes le exigían el pago de S/50 mil a cambio de no atentar contra ella ni contra su familia.

COMUNICACIONES EXTORSIVAS

Las investigaciones también alcanzan al origen de las comunicaciones extorsivas. Según información policial, al solicitarse la identificación del titular de uno de los números telefónicos utilizados en las amenazas, se determinó que estaría vinculado a un sujeto que actualmente permanece recluido en el penal de Piura.

Los cinco intervenidos permanecen detenidos en la Comisaría de Sullana y son investigados por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, almacenamiento o tenencia de explosivos.