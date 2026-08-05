Tumbes: criminales envían video extorsivo a policías de Puerto Pizarro

Las mafias no se detienen ni ante la presencia de la Policía Nacional. A través de un video, la organización criminal autodenominada "el clan la Nueva Generación" amenazó con explotar la comisaría de Puerto Pizarro, en Tumbes.

ENFRENTAMIENTOS POR EL CONTROL

En el material difundido, los integrantes de la organización mencionan los nombres de algunos agentes a quienes acusan de, presuntamente, favorecer a bandas criminales rivales. De acuerdo a la Policía, se trata de organizaciones criminales que pugnan permanentemente por la hegemonía y control de un territorio en Tumbes.

Frente a esta amenaza, el jefe del frente policial de Tumbes, general PNP José Luis Quiroz Dávila, informó que se solicitó el envío de personal especializado para reforzar la seguridad en la zona y prevenir cualquier posible ataque. Además, dispuso la rotación inmediata de los efectivos mencionados en el video mientras se desarrollan las investigaciones.

La población de este importante destino turístico vive entre el temor y la incertidumbre, mientras las autoridades buscan evitar que las amenazas del crimen organizado se conviertan en una nueva tragedia.