Minsa detecta miles de jeringas almacenadas desde 2022 en depósito de Cenares

El ministro de Salud, Luis Dyer, realizó una visita al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), donde identificó un importante lote de jeringas retráctiles almacenadas desde el año 2022.

Según informó la autoridad, estos insumos, adquiridos durante la pandemia de la COVID-19, representan alrededor del 36 % del espacio del almacén y estarían próximos a vencer sin haber sido distribuidos.

Ante esta situación, el titular del Minsa anunció que solicitará la intervención de la Contraloría para revisar el proceso de compra y determinar por qué el material permanece sin utilizar.

El ministro señaló que la prioridad será identificar las fallas en la gestión del almacenamiento y abastecimiento para evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse.