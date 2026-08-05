Lima inicia la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos 2027 con la visita de Simone Biles

Lima dio inicio a la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos 2027, evento que volverá a reunir a los mejores deportistas del continente en la capital peruana.

Como parte de las celebraciones, la gimnasta estadounidense Simone Biles arribó al Perú para participar en las actividades oficiales y compartir con jóvenes atletas y seleccionados nacionales.

El Instituto Peruano del Deporte informó que la agenda también incluye recorridos turísticos y encuentros con deportistas, además de eventos que marcarán el camino hacia la cita continental.

Paralelamente, el IPD continúa impulsando obras de infraestructura y la modernización de escenarios deportivos con el objetivo de garantizar el desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 2027.