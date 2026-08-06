Junín: Nuevo sismo de magnitud 5.0 remeció Chupaca

Un nuevo sismo se registró este jueves 6 de agosto a la 1:57 p. m. en la región Junín, según el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.0 y una profundidad de 9 kilómetros.



De acuerdo con la información oficial, el epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la provincia del mismo nombre. La intensidad alcanzó el nivel 5 en Chupaca, por lo que el movimiento fue percibido con fuerza por la población.



Este nuevo evento ocurre luego de un sismo anterior que dejó más de 2 mil viviendas afectadas, situación que mantiene en alerta a las autoridades y vecinos de las zonas afectadas, siendo Chupaca la que tiene la mayor cantidad de damnificados.

PRESIDENTA LLEGARÁ ESTE FIN DE SEMANA A JUNÍN

En medio de este panorama, se informó que Keiko Fujimori llegará a Huancayo este fin de semana, donde se espera que evalúe la situación y las acciones de atención para las familias damnificadas.