Sueldo mínimo subiría a S/1,300 y Gobierno plantea mover feriados a los viernes

El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que el incremento de la Remuneración Mínima Vital, actualmente en S/1,130, se aplicaría en dos etapas: primero S/100 y luego S/70, hasta alcanzar los S/1,300.

La propuesta será evaluada en el Consejo Nacional de Trabajo. Aunque el ministro de Trabajo había señalado que el aumento podría concretarse en un plazo máximo de 90 días, Cuba evitó establecer una fecha específica.

Gobierno plantea reorganizar los feriados

Para 2027, el Ejecutivo propone trasladar los feriados nacionales a los viernes para fomentar el turismo interno y reducir el impacto en la productividad. La medida no contempla reducir ni aumentar los 16 feriados nacionales.

La propuesta exceptuaría el 28 y 29 de julio, Navidad y Año Nuevo. Según el ministro, el cambio permitiría a las familias y al sector turístico planificar con mayor anticipación sus actividades y recursos.