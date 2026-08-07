Turistas caminan sobre rieles con maletas para llegar a Machu Picchu

Decenas de turistas nacionales y extranjeros tuvieron que abandonar sus vehículos y caminar sobre las vías del tren en Ollantaytambo debido a la fuerte congestión vehicular generada por una obra en la principal vía de acceso.

Ante el riesgo de perder sus trenes, algunos pasajeros recorrieron hasta un kilómetro a pie con maletas y niños en brazos para llegar a tiempo a la estación. La situación también afectó a turistas que retornaban de Machu Picchu y buscaban transporte.

Como medida temporal, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo planteó que los trenes hacia Machu Picchu partan desde la estación de Pachar, ubicada antes de Ollantaytambo, para evitar el tramo más congestionado.

Además, autoridades locales acordaron solicitar apoyo de la Policía para ordenar el tránsito en la zona y facilitar el desplazamiento de los turistas mientras continúan los trabajos.