¿El norte del país está perdido? Crimen y secuestro generan alarma en Piura

El asesinato del empresario ‘Coco’ Avendaño, quien habría sido secuestrado y torturado antes de morir, vuelve a poner en el centro de la preocupación la inseguridad que golpea al norte del país.

La víctima fue hallada sin vida en una zona alejada de Sullana, mientras que los presuntos criminales habrían calcinado el vehículo utilizado para trasladarlo y eliminar evidencias.

El caso estaría relacionado con una exigencia de S/100 mil por su rescate. Según las primeras pericias, Avendaño habría sido torturado antes de ser asesinado.

La Policía ya investiga el crimen, considerado un grave precedente en la zona. En lo que va de 2026, Piura registra 85 homicidios, según el Sistema Nacional de Defunciones.