Turismo de aventura en riesgo por accidentes fatales en Perú

La muerte de un turista chileno durante una escalada al nevado Huascarán, la desaparición de tres montañistas peruanos y otros accidentes recientes encendieron las alarmas sobre la seguridad del turismo de aventura en el país.

Para Proturismo, estos hechos afectan la imagen del Perú como destino turístico y no responderían únicamente a eventos fortuitos. La organización advierte sobre la informalidad, la falta de prevención y una supervisión técnica insuficiente en diversas actividades.

Entre los principales problemas señalados figuran la ausencia de un calendario oficial para las actividades de aventura, la falta de reportes sistemáticos de mantenimiento y controles insuficientes para empresas que ofrecen estos servicios.

Ante esta situación, Proturismo prepara una iniciativa legislativa que busca endurecer las sanciones para quienes operen sin las autorizaciones y condiciones técnicas exigidas. Además, se cuestionó que las actuales multas resulten insuficientes para prevenir nuevas tragedias.