Gobierno declarará estado de emergencia para distritos de Junín y Huancavelica afectados por sismo

La presidenta Keiko Fujimori visitó el distrito de Chongos Alto para conocer directamente las necesidades de la población tras el último sismo y anunció que su Gobierno declarará en emergencia varios distritos de las regiones de Junín y Huancavelica.

"Para todos los amigos del Canipaco y de los distritos de Chongos Alto, Carhuacallanga, Colca, Chicche, Huasicancha, Chacapampa y el distrito de Vilca, en Huancavelica, los vamos a declarar en emergencia", afirmó la mandataria, quien expresó su solidaridad con las familias afectadas y reconoció la labor del personal de salud, Indeci y las Fuerzas Armadas.

Medidas inmediatas y coordinación con sectores

Como parte de las acciones inmediatas, la jefa de Estado anunció que solicitará al Ministerio de Salud el envío de al menos una ambulancia para la zona y la atención de los establecimientos de salud afectados.

También informó que 15 domos educativos llegarán la próxima semana para garantizar la continuidad de las clases, y que coordinará con el Ministerio de Trabajo la implementación del programa Llamkasun. Además, el Ministerio de Vivienda, a través de Cofopri, impulsará acciones de titulación en las localidades perjudicadas.

Visita a heridos y balance de acciones

En Huancayo, la presidenta visitó a personas heridas que permanecen internadas en el hospital Daniel Alcides Carrión. La mandataria llegó acompañada por el ministro de Educación, José Antonio Chang; el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas; y otras autoridades, en una jornada que incluyó la supervisión de daños y la coordinación de la respuesta estatal ante la emergencia.