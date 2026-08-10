Ica: detonan explosivos en dos cajeros automáticos de un grifo

Dos delincuentes colocaron explosivos en dos cajeros automáticos de dos bancos conocidos ubicados en la parte externa de una estación de servicios, haciendo que exploten dejando cuantiosos daños.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en la cuarta cuadra de la avenida Fernando León de Vivero, más conocida como la Panamericana Sur, en Ica. Una camioneta blanca ingresó al centro de servicios de donde bajaron dos sujetos, colocaron explosivos en dos cajeros de banco y se produjo la explosión.

La onda expansiva de la detonación fue tan potente que dejó destrozos a varios metros del lugar, dejando vidrios rotos, macetas destruidas, infraestructura dañada, entre otros.

CONTINÚA INVESTIGACIÓN

Efectivos de la Policía ya se encuentran en la zona, pero aún se investiga las cámaras de seguridad para conocer cómo se dio inicio a este acto delincuencial y quienes son los responsables del delito, además, aún no se ha confirmado si estos sujetos lograron llevarse el dinero. Cabe destacar que no es la primera vez que se comete este tipo de delito en la zona.