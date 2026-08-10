Sismo de magnitud 4.0 se registra en Trujillo

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este lunes 10 de agosto en la región La Libertad, según el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:17:45 p. m. y tuvo una profundidad de 42 kilómetros.

De acuerdo con el reporte sísmico, el epicentro se ubicó a 49 kilómetros al suroeste de Salaverry, en la provincia de Trujillo. El movimiento alcanzó una intensidad de III en la escala de Mercalli en Salaverry, por lo que fue percibido en esta zona.

El IGP detalló que el evento tuvo como coordenadas una latitud de -8.42 y una longitud de -79.37. Hasta el momento, el reporte corresponde a la información oficial registrada por el organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en el país.